Calatabiano, sei cavalli senza cibo e acqua tra fango ed escrementi in una struttura abusiva

Sei cavalli tenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie, senza cibo e acqua e tra fango ed escrementi. È quanto i poliziotti hanno trovato a Calatabiano (in provincia di Catania) in un terreno, fangoso e pieno di liquami, adibito a custodia di animali. Nel corso dei controlli è stato constatato che gli animali non avevano a disposizione acqua e cibo: i veterinari nell’Asp li hanno infatti ritenuti malnutriti e in scarse condizioni di salute. La struttura, troppo piccola per ospitare i sei cavalli, è risultata del priva di autorizzazione da parte dell’Asp e, quindi, abusiva.

Rintracciato il gestore della struttura – un 41enne di Giardini Naxos – i poliziotti gli hanno intimato di ripristinare le condizioni di salubrità degli ambienti e di acquistare del cibo che, poi, è stato distribuito ai cavalli. Per rifocillare alcuni di essi, è stato necessario l’aiuto degli agenti della squadra a cavallo, visto lo stato di particolare debolezza degli animali.

Al termine degli accertamenti sanitari, i veterinari hanno contestato sanzioni per oltre 5000 euro, dichiarando il luogo non idoneo alla permanenza dei cavalli. L’uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali. Inoltre, è stato disposto il vincolo sanitario per mancanza di autorizzazione e i controlli per l’anemia infettiva. I cavalli resteranno sotto vincolo fino a quando il 41enne non avrà provveduto a ottemperare alle prescrizioni dei sanitari.