Catania: ubriaco in auto tra i mercatini di Natale

04/12/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Ubriaco con l’auto nella zona pedonale di piazza Università a Catania, tra i mercatini di Natale. I poliziotti hanno fermato e denunciato un uomo di 36 anni per guida in stato di ebbrezza. Il 36enne si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici per verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti.

Ubriaco con l’auto tra i mercatini di Natale a Catania

Ieri sera, intorno alle 21, gli agenti della squadra volanti della questura di Catania hanno notato un uomo ubriaco mentre attraversava con la sua auto piazza Università, tra i mercatini di Natale. Il 36enne non si sarebbe reso conto di trovarsi in una zona pedonale, perché sotto l’effetto dell’alcol. Per scongiurare possibili rischi per l’incolumità delle persone, che in quel momento stavano visitando i caratteristici mercatini di Natale, i poliziotti sono intervenuti immediatamente per bloccare l’uomo.

Nel frattempo, il 36enne ha effettuato alcune manovre in maniera maldestra incastrandosi con l’auto tra la recinzione di alcuni lavori in corso e il muro perimetrale in via Santa Maria del Rosario. Non appena sceso dal veicolo, l’uomo non è stato in grado di fornire valide motivazioni per giustificare la sua condotta. Visto il suo evidente stato di alterazione, è stato condotto negli uffici della questura per essere identificato.

Gli accertamenti

In sinergia con gli agenti della polizia stradale, sono stati effettuati accertamenti sul tasso alcolemico che hanno consentito di registrare un valore superiore a 1,80 g/l. Pertanto, l’uomo è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza. Il 36enne, invitato a sottoporsi a ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti, si è rifiutato. Per questo motivo, come previsto dalla normativa vigente, è stato denunciato anche per tale ragione. Il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca e affidato a una ditta specializzata. All’uomo sono state contestate le sanzioni previste dal Codice della strada per le varie violazioni commesse.

