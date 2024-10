Catania, ubriaco alla guida di un monopattino si schianta contro auto e scooter: in ospedale in codice rosso

Si è schiantato contro una macchina e un motorino in sosta: ubriaco, stava guidando un monopattino. È successo nella prima serata di ieri a Catania, quando un uomo in stato di ebbrezza a bordo di un monopattino ha causato un incidente e ha coinvolto un’auto e uno scooter parcheggiati. Per il conducente del monopattino elettrico è stato necessario il trasferimento, in codice rosso, al Pronto soccorso: gli sono state diagnosticate diverse fratture al volto. Per i rilievi è intervenuta la polizia municipale.