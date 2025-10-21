Foto di rescue.press

Catania, trovato morto l’ospite di una struttura ricettiva nei pressi di via Pacini

21/10/2025

Un uomo di 47 anni, originario della Cina, è stato trovato morto all’interno di una struttura ricettiva nei pressi di via Pacini, a Catania. Ad allertare le forze dell’ordine, come riporta il sito 95047, sono stati i gestori della struttura, preoccupati perché il 47enne non rispondeva. Sul posto è intervenuto il 118 e gli agenti della squadra Volanti della polizia. Stando alle prima informazioni l’uomo sarebbe morto per cause naturali. Sul corpo è stata comunque disposta una perizia medico-legale con autopsia.

