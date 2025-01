Catania, denunciata la titolare di un B&B: ha affisso insegne pubblicitarie in una zona tutelata da vincolo paesaggistico

La titolare di un bed and breakfast nel centro storico di Catania è stata denunciata dai carabinieri per la Tutela dei beni culturali: avrebbe affisso tre insegne pubblicitarie sulla facciata di un edificio di piazza Stesicoro, che si affaccia sull’anfiteatro romano e si trova all’interno della zona tutelata da vincolo paesaggistico del parco archeologico di Catania. Si tratta di tre insegne affisse rispettivamente nel fregio sovrastante il portone d’ingresso dell’edificio, sulla parete sinistra e a bandiera, che i militari hanno rimosso grazie al supporto di un camion a cestello. La 38enne è stata denunciata per aver impedito la fruizione di un bene culturale di interesse comune.