La truffa dello specchietto a Modica: denunciate due donne

Una truffa dello specchietto è stata sventata a Modica (in provincia di Ragusa) e due donne sono state denunciate dalla polizia. L’episodio è avvenuto in pieno giorno in una via centrale della città, in cui un ultrasettantenne, alla guida della propria auto, è stato fermato da due donne che gli avrebbero urlato contro, accusandolo di avere danneggiato lo specchietto dalla loro auto.

L’intera scena è stata notata da un poliziotto che ha allertato il 112. Le due donne sono state bloccate e identificate. L’anziano ha sporto denuncia nei confronti delle due donne – di 61 e 37 anni, entrambe pregiudicate e residenti nel Siracusano – raccontando agli agenti il loro modus operandi. Le donne avrebbero chiesto dei soldi all’anziano per un presunto danneggiamento all’auto, simulato con il lancio di un sasso.

Le due autrici sono state denunciate in stato di libertà per tentata truffa e, nei loro confronti, il questore di Ragusa ha emesso il foglio di via obbligatorio dal comune di Modica per quattro anni in considerazione dei precedenti specifici.