Catania, cavallo lasciato senza cibo e acqua in una stalla abusiva: denunciato un 50enne

Un 50enne catanese è stato denunciato per malgoverno di animali e un cavallo maltrattato è stato sequestrato. È il risultato di un controllo effettuato dalla polizia e dal servizio veterinario dell’Asp di Catania all’interno di una stalla in via Castromarino, in pieno centro storico. I poliziotti hanno rintracciato il proprietario del fatiscente box abusivo, che era stato adibito a stalla senza acqua e luce: dentro è stato trovato un cavallo in evidenti condizioni di maltrattamento.

L’animale era molto sporco e maleodorante, in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie, senza cibo e acqua sufficienti, e il box non aveva alcuna apertura per l’areazione degli ambienti. Insieme agli agenti, anche i veterinari dell’Asp hanno constatato le pessime condizioni di salute del cavallo. L’animale non era mai stato sottoposto al controllo dell’anemia infettiva previsto dalle norme vigenti e il proprietario non aveva alcuna autorizzazione alla detenzione del cavallo. Per le violazioni commesse, al 50enne catanese sono state elevate sanzioni per circa 4500 euro. Nel corso del controllo, i poliziotti hanno accertato anche la presenza di un allaccio abusivo all’energia elettrica, motivo per il quale l’uomo è stato denunciato anche per furto di energia elettrica. Con l’intervento del personale dell’Enel, il contatore è stato sequestrato.

I poliziotti hanno poi proseguito i controlli in un allevamento di animali in contrada Vaccarizzo. Durante l’ispezione dei locali, hanno individuato due cavalli privi di microchip e dei previsti controlli per l’anemia infettiva. La struttura che li ospitava era completamente priva di autorizzazione da parte dell’Asp. Per quanto constatato, è stato disposto il vincolo sanitario sui cavalli, ma anche su due pecore e cinque maiali presenti all’interno e sono state comminate sanzioni amministrative per 14mila euro.