Catania, lavori edili irregolari al cimitero monumentale: «Invitiamo i cittadini a segnalare»

Il Comune di Catania interviene con un giro di vite per regolamentare gli interventi edilizi all’interno del cimitero monumentale di via Acquicella. Dopo numerose segnalazioni arrivate agli uffici competenti, l’amministrazione ha emanato una circolare che disciplina modalità e requisiti per l’esecuzione dei lavori su cappelle, loculi e tumuli di proprietà privata. In particolare, i cittadini potranno affidare gli interventi a imprese di loro fiducia, a condizione che queste siano pienamente in regola con la normativa vigente, sia in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sia sotto il profilo fiscale, contributivo e previdenziale.

Per avviare i lavori sarà obbligatorio presentare all’ufficio Servizi cimiteriali due moduli: il modello Edil 1, relativo all’affidamento dell’incarico da parte del cittadino, e il modello Edil 2, che certifica i requisiti dell’impresa esecutrice. Parallelamente, è stato disposto un potenziamento dei controlli da parte della polizia municipale, con l’obiettivo di verificare la regolarità degli operatori impegnati all’interno del cimitero. L’amministrazione comunale ha inoltre ribadito il divieto assoluto per agenzie funebri, imprese o ditte individuali di svolgere attività di accaparramento o procacciamento di lavori all’interno dell’area cimiteriale: pratiche scorrette e vietate, che saranno segnalate e perseguite.

«Invitiamo i cittadini a collaborare, segnalando agli organi preposti qualsiasi irregolarità riscontrata – si legge nella nota inviata dall’ufficio stampa del Comune di Catania – nella consapevolezza che il rispetto delle regole è fondamentale per assicurare decoro, legalità e sicurezza in un luogo di memoria collettiva e di profondo valore civile».