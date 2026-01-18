Una donna, in evidente stato di agitazione, avrebbe tentato di soffocare la figlia di cinque mesi, utilizzando un cuscino, ma è stata bloccata da carabinieri allertati da una chiamata al 112. Ad effettuare la chiamata è stata una familiare. I militari hanno sfondato la porta della stanza da letto, dove la donna si era chiusa a chiave, e dopo avere fatto irruzione l’hanno fermata.

Il trasferimento della donna in ospedale

La piccola sta bene, mentre la madre, una straniera di origini asiatiche, è stata condotta nel Pronto soccorso dell’ospedale San Marco dove i medici stanno valutando il suo stato di salute e le sue condizioni psicologiche. Non è escluso possa essere sottoposta a un Trattamento sanitario operatorio. Del caso sono stati informati la procure distrettuale, per gli aspetti penali del caso, e quella per i minorenni per valutare un eventuale intervento a protezione della piccola,