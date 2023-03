«Tutto a 50 euro al grammo». A Catania un supermarket della droga nella cantina di un palazzo

Un supermercato della droga allestito nella cantina di un palazzo di viale Moncada nel quartiere Librino di Catania. A individuare il locale sono stati i carabinieri che hanno arrestato un incensurato di 26 anni e un 28enne pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, già inviate da tempo, hanno concentrato i sospetti dell’attività di spaccio, dotata di un servizio di vedette sui tetti delle abitazioni, sul 28enne. Alcuni clienti, fatti entrare all’interno del condominio, sono stati fermati e trovati in possesso di cocaina confezionata con carta d’alluminio. Segnalati alla prefettura come consumatori di stupefacenti, gli acquirenti hanno confermato di essere stati indirizzati da un uomo munito di radio verso il piano terra del palazzo, dove un altro pusher, seduto davanti a un banchetto, si sarebbe occupato della compravendita della droga.

I carabinieri si sono finti clienti superando il controllo del primo spacciatore che, resosi conto troppo tardi che non si trattava di semplici acquirenti ma di appartenenti alle forze dell’ordine, ha poi dato l’allarme ai complici, urlando: «Levati, levati, levati». I militari hanno trovato un acquirente di 37 anni che, per comprare la droga, ha deciso di violare la sua detenzione domiciliare e il pusher che ha tentato di diramare l’allarme via radio. Il 26enne è stato trovato in possesso di sei buste di plastica contenenti complessivamente 192 grammi di marijuana e 44 di cocaina, una radio ricetrasmittente, un bilancino di precisione, l’ammontare di 1440 euro frutto dell’attività di spaccio e, soprattutto, un foglio manoscritto con il tariffario applicato alla clientela con su scritto: «Tutto a 50 euro al grammo». I due sono stati portati nel carcere catanese di piazza Lanza. Stessa destinazione anche per il 37enne evaso dai domiciliari per comprare la droga.