Catania, dalle stalle abusive a San Cristoforo alle corse al cimitero: salvati due pony

10/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Due stalle abusive al centro di Catania, nel quartiere San Cristoforo. Le hanno scoperte i poliziotti della squadra a cavallo, durante un controllo con i veterinari dell’Asp etnea. Tutto nasce dalla segnalazione di una cittadina che ha chiamato il numero unico di emergenza 112, raccontando di aver notato due pony costretti a trainare dei calessi, in mezzo al traffico, nella zona del cimitero di Catania. Sottolineando l’evidente sofferenza degli animali: in particolare uno che, spaventato dal traffico, veniva strattonato con violenza dal fantino affinché obbedisse al comando.

Arrivati sul posto, oltre ai calessi gli agenti hanno notato dei giovani in motorino che, alla vista delle auto della polizia, si sono allontanati. Uno degli scooter, bloccato e controllato, è risultato privo di assicurazione e già sottoposto a fermo, venendo dunque sequestrato per la successiva confisca. I successivi controlli hanno permesso di risalire alle stalle a San Cristoforo. Dove sono poi stati rintracciati i due pony della segnalazione.

Entrambi privi di microchip e mai sottoposti ad accertamenti sanitari obbligatori, come il test per l’anemia infettiva. Rendendo di fatto impossibile il loro tracciamento, ai fini di un illecito utilizzo in attività non autorizzate o macellazione clandestina. Le stesse stalle, prive di codice aziendale, sono risultate abusive. Gli animali sono stati sottoposti a vincolo sanitario, dotati di microchip e trasferiti in un’azienda autorizzata. Mentre ai proprietari sono state elevate sanzioni per 11mila euro.

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