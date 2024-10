Catania, scoperta stalla abusiva. Cavalli dopati per le corse clandestine

Una stalla abusiva nel rione San Cristoforo, a Catania, al cui interno erano rinchiusi tre cavalli. Ad occuparsi di tutto sarebbero state quattro persone. Un 63enne, il nipote 51enne, un 52enne con la mansione di allevatore e un 45enne assoldato come guardiano. Il ricovero, formato da cinque box aveva un tetto alto meno di tre metri, pareti scrostate e delle piccole finestre non adatta al ricircolo dell’aria. All’interno della struttura i carabinieri, in collaborazione con i tecnici dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, hanno recuperato cinque flaconi di farmaci, ormoni della crescita, siringhe e garze. Tutto senza le relative prescrizioni mediche. Nella struttura, poi, sono stati trovati anche dei calessi sportivi che hanno confermato l’ipotesi che i cavalli venissero impiegati per le corse clandestine. Gli animali, compreso un esemplare di appena sei mesi, non avevano documenti identificativi ma, grazie alla lettura del chip, si è risaliti alla data di nascita. I cavalli sono stati affidati a una struttura idonea mentre i quattro stallieri abusivi sono stati denunciati.