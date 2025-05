Investito da una fiammata della sua auto: ricoverato a Catania

Un uomo è rimasto ferito da una fiammata che si è sviluppata mentre stava facendo dei lavori di manutenzione alla propria auto. L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 11.30 in via Plaia a Catania. Sul posto sono stati chiamati a intervenire i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la macchia, staccando la batteria. Sono arrivati anche gli agenti della polizia e il personale sanitario con un’ambulanza del 118 a bordo della quale l’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania.