Catania SSD vola in testa alla classifica. I rossazzurri di coach Santos strapazzano Roma

Partenza brillante, convincente e soprattutto vincente. Il Catania SSD del general manager Alessandro Di Benedetto non poteva cominciare nel modo migliore la sua avventura nella serieAon 2023: due vittorie in altrettante uscite. La prima ottenuta ai rigori contro il Città di Milano e decisa dal penalty del capitano Davide Ardizzone, la seconda centrata contro il Lamezia con un netto e meritato 5-2 che serve a far crescere in maniera importante le chance di qualificazione dei rossazzurri per la Final Eight Scudetto.

Crescita

Se nella vittoria contro i lombardi di coach Polastri erano state fondamentali le quattro reti di Eudin e la doppietta di Ott, contro i calabresi nel tabellino dei marcatori sono entrati, oltre al brasiliano e allo svizzero, altri tre giocatori: Andrea D’Amico con una spettacolare rovesciata, Sirico e De Fazio. Un segnale importante che certifica come i rossazzurri stanno piano piano diventando sempre più una squadra affiatata e capace di proporre più soluzioni in fase offensiva e non solo. Una crescita che avrà certamente ulteriori margini di miglioramento e che non può, dopo la tappa di San Benedetto del Tronto, che strappare un sorriso di soddisfazione al duo tecnico Giuffrida-Bonanno anche per il primo posto in classifica.

Reazione

Successo anche per il Catania BS. Chi ipotizzava che la brutta sconfitta in SuperCoppa di Lega contro i campioni d’Italia del Pisa potesse avere delle ripercussioni è stato immediatamente smentito. Gli etnei di coach Fabricio Santos si sono ripresi in fretta, e non poteva essere diversamente vista l’alta qualità del roster, esprimendo con la Roma tutte le sue potenzialità che gli hanno permesso di chiudere il primo match di campionato con un tennistico 6-2. Sei reti di cui due portano la firma di Pietro Palazzolo, spettacolare la rete siglata al volo, che è una delle figure storiche del club che il presidente Bosco è riuscito a riportare in squadra dopo una stagione con La Sicilia. Un successo importante anche in considerazione del fatto che la prossima settimana, a Vasto, si giocherà per la Coppa Italia e non per il campionato. Dunque esordire con una vittoria era la migliore medicina possibile per il Catania BS, che attenderà, come tutte, l’inizio della seconda tappa di Catania del prossimo 12 luglio dove affronterà prima la Città di Milano, poi Viareggio e infine il sabato 15 luglio l’attuale capolista della serie A, cioè il Catania SSD.