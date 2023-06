Pisa strapazza il Catania BS in supercoppa. Esordio con vittoria per il Catania Ssd

Troppo forte. Il Pisa comincia nel modo migliore la sua stagione sulla sabbia portandosi a casa la sua prima Supercoppa di Lega. Lo fa a spese di un Catania BS battuto con un rotondo, quanto meritato, 7-4 che matura nel terzo tempo di gioco e che ha visto come protagonista assoluto il nerazzurro Jordan autore di quattro reti. Una sconfitta che lascia tanta delusione in casa rossazzurra, ma che certamente non ridimensiona il potenziale della squadra di coach Fabricio Santos che avrà tempo e occasioni per cancellare questo scivolone. La prima occasione sarà tra pochi giorni a Vasto dove si disputerà la Coppa Italia che vedrà, logicamente, come favoriti sempre i toscani. I nerazzurri mister Marrucci, ex di giornata come l’infortunato Gabriele Gori, oltre ad avere centrato così la sedicesima vittoria consecutiva, l’ultimo ko è datato 3 giugno 2022 nella finale di Supercoppa persa per 5-4 proprio contro il Catania Bs, ha ottenuto la quarta vittoria nelle ultime cinque partite contro gli etnei del presidente Bosco. Si potrebbe dire che pisani e catanesi dal 2021 è cominciata una sfida infinita, che in questo momento vede i nerazzurri in vantaggio non solo nel numero delle vittorie ottenute, ma anche dei trofei portati a casa: 2 scudetti, 1 coppa Italia e una Supercoppa di Lega.

Sofferta

Un mezzo sorriso, invece, può farlo l’altra squadra etnea impegnata nella massima serie del Beach Soccer. Il Catania SSD, infatti, ha debuttato nella serieAon battendo ai rigori il Città di Milano. I tre tempi regolamentari erano terminati sul 6-6, frutto del poker del brasiliano Eudin e della doppietta dello svizzero Ott, portando il match all’extra time che non ha regalato né emozioni, né tantomeno gol. A decidere la partita è stato l’ultimo penalty calciato dal capitano rossazzurro Davide Ardizzone che consente al Catania SSD di portare a casa la prima vittoria, ma solo un punto in classifica. Ma il due di coach Mario Giuffrida-Daniele Bonanno non possono che essere soddisfatti della prova dei loro ragazzi, specialmente dal punto di vista caratteriale. Sotto di due reti dopo solo due minuti di gioco, gli etnei hanno avuto capacità e abilità di ribaltare la gara e di sfiorare il successo nei tempi regolamentari. Dunque, un inizio più che positivo per una squadra costruita in fretta e che ha avuto poco tempo per far affiatare nel modo migliore tutti i suoi elementi. Non ci sarà molto tempo per poter analizzare con attenzione gli errori fatti con i lombardi, visto che domani si torna nuovamente in campo per la seconda giornata di campionato. Stavolta i rossazzurri affronteranno il Lamezia, che non dovrebbe rappresentare un ostacolo troppo difficile visto che i calabresi hanno esordito perdendo per 8-0 contro la Sambenedettese. In campo tornerà, per il suo esordio in campionato, anche il Catania BS che dovrà vedersela contro Roma e contro cui la voglia di riscatto, dopo la sconfitta contro Pisa, non mancherà certamente.