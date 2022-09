Catania SSD, stasera alle 20:30 sfida contro il San Luca. Esordio casalingo in Serie D per la squadra rossazzurra

Il grande giorno è arrivato, mancano solo poche ore all’esordio casalingo del Catania SSD, che stasera alle 20:30 scenderà in campo contro il San Luca.

Lo stadio Angelo Massimino sarà quasi tutto pieno, secondo la disponibilità dei circa 16700 posti attualmente utilizzabili, considerando che sugli spalti ci saranno oltre 10000 abbonati e altre migliaia di spettatori che hanno acquistato il biglietto per la singola partita.

Proprio per questo la società rossazzurra ha lanciato un appello ai propri tifosi, ricordando che i cancelli dell’impianto saranno aperti a partire dalle ore 18:30 e i sostenitori rossazzurri dovranno portare, insieme al documento d’identità, anche una copia cartacea della card “We Catania” e della ricevuta d’acquisto dell’abbonamento.

L’attesa è ormai ai massimi livelli, quindi, e stasera i giocatori del Catania SSD si accorgeranno di cosa significhi scendere in campo al Massimino davanti a uno stadio gremito, pronto a esplodere a ogni goal della squadra di Ferraro, sotto gli occhi del presidente Ross Pelligra, tornato in città per l’occasione.

Foto NewsCatania.com