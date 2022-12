Catania SSD, riprendono gli allenamenti sul campo di Ragalna. Inizia la preparazione per la sfida al Real Aversa

Dopo il pareggio in casa della Sancataldese, gli allenamenti del Catania SSD riprendono con la consapevolezza che qualcosa rispetto a qualche settimana fa dovrà essere rivisto per restituire alla squadra rossazzurra quella padronanza del gioco che ultimamente sembra essersi un po’ affievolita.

Naturalmente nessuno fa drammi, anche perchè si parla di una formazione imbattuta e con ben undici punti di vantaggio sulla seconda, che ha il diritto di subire una leggera flessione psicofisica e può benissimo permettersi qualche partita non al top del rendimento.

Da qualche giornata però appare evidente che anche le gambe di qualche giocatore siano meno fresche e non stiano più girando al 100% com’è normale che sia.

Per questo a Ferraro spetterà capire sin dalla partita di domenica prossima contro il Real Aversa se sia arrivato o meno il momento di apportare qualche correzione anche in chiave tattica, valutando se mettere in campo chi finora ha giocato meno di altri ma ha sempre dato garanzie quando è stato chiamato in causa a partita in corso.

Foto Catania SSD