Catania SSD, quinto successo consecutivo in campionato. Al Massimino, netto 4-0 dei rossazzurri contro il Castrovillari

Il Catania SSD non si ferma più e conquista l’ennesima vittoria in campionato, portandosi a quota 15 e mantenendo la vetta della classifica insieme al Lamezia Terme.

Quinto successo consecutivo in altrettante partite giocate per i rossazzurri, che hanno battuto 4-0 il Castrovillari al Massimino davanti a quasi quindicimila persone.

Tre punti più che meritati al termine di un match dai due volti, caratterizzato anche da un primo tempo sonnolento chiuso sullo 0-0 dalle due squadre.

Musica diversa nella ripresa, con i padroni di casa subito con il piede sull’acceleratore e avanti grazie alla rete di Sarao.

Un goal che ha stordito i calabresi, letteralmente spariti dal campo e trafitti poco dopo dall’ultimo arrivato, Vincenzo Sarno.

Scena finale tutta per Jefferson, entrato al posto di Sarao nel secondo tempo e autore di una doppietta in pochi minuti, che lo rende l’attuale capocannoniere del Catania SSD con tre reti in campionato.

Uno spettacolo nello spettacolo quello offerto dai tifosi rossazzurri, come sempre protagonisti assoluti dello stadio, grazie a un sostegno costante e letteralmente indiavolato negli oltre novanta minuti di gioco.

Adesso finalmente la possibilità di tirare un po’ il fiato per il Catania SSD, che tornerà in campo domenica 16 ottobre in casa della Mariglianese nella sesta giornata del campionato di Serie D.