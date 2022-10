Catania SSD, obiettivo decima vittoria consecutiva. Contro il Cittanova si punta a segnare un nuovo record di successi

Il successo conquistato ieri al Massimino dal Catania SSD contro il Città di Sant’Agata ha dato alla formazione rossazzurra la certezza che oltre a vincere si ha anche lo spessore per combattere nelle situazioni più complicate.

In realtà la vittoria contro i peloritani non è mai stata in discussione, anche perché i rossazzurri si sono trovati in due casi sul doppio vantaggio, respingendo sempre il tentativo di ritorno degli ospiti e facendo letteralmente impazzire gli oltre quindicimila spettatori presenti sugli spalti, da dove al fischio finale si è levato anche l’applauso verso i giocatori avversari per l’ottima prova fornita contro la capolista.

Proprio il primo posto in classifica è sempre più la certezza della squadra di Giovanni Ferraro, che con otto punti di vantaggio sul Lamezia Terme sogna già la possibilità di archiviare la pratica promozione con parecchie giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato.

Guai a rilassarsi e pensare di aver già vinto però e già dalla sfida in programma domenica prossima contro il Cittanova bisognerà tornare in campo per vincere e provare ad allungare ancora il divario sulle inseguitrici, cercando di centrare quel decimo successo consecutivo che sarebbe un vero record per il campionato di Serie D.

