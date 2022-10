Catania SSD, la lava dell’Etna sulla terza maglia da gara. Contro la Mariglianese ballottaggio al centro dell’attacco

L’antivigilia delle sfide di campionato del Catania SSD coincide ormai spesso con le conferenze stampa pre-partita del tecnico rossazzurro, Giovanni Ferraro.

Anche oggi l’allenatore degli etnei ha infatti risposto alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello stadio Massimino, dove ha evidenziato il momento felice della squadra in virtù dei cinque successi consecutivi conquistati in altrettante partite di campionato.

Domenica alle 15:00 il Catania SSD sarà ospite della Mariglianese nel sesto turno di campionato, che dovrebbe vedere almeno cinquecento tifosi rossazzurri sugli spalti, con l’ennesima testimonianza di sostegno e affetto verso la formazione etnea.

Ferraro continua a studiare le carte a sua disposizione, valutando di schierare il 4-3-1-2 con Giovinco in cabina di regia e De Luca al fianco di un attaccante.

Proprio sul terminale offensivo si spendono le previsioni più disparate, in funzione del ballottaggio che fino a poco prima della partita ci sarà tra Sarao e Jefferson.

Intanto oggi è stata svelata ufficialmente la terza maglia da gara degli etnei, con la quale si evidenzia un netto richiamo ai colori della lava e che potrebbe anche essere usata nella prossima trasferta.

La società rossazzurra l’ha annunciata in tarda mattinata con un comunicato: «Il Catania celebra la grandiosità dell’Etna, “Patrimonio dell’umanità” e più alto vulcano attivo della placca euroasiatica. Come ricordano i tifosi rossazzurri, noi siamo “figli del vulcano, con la lava nelle vene”: così questa divisa da gioco è anche fuoco, perché riscalda l’ambizione ed esprime ardore agonistico attraverso i colori e le traiettorie della colata rossa, idealmente “catturata” sul tessuto mentre scorre sulla pietra che caratterizza il nostro paesaggio. Indossando questa maglia, frutto dell’intuizione di Erreà Sport, ci auguriamo di poter toccare le corde dell’anima proprio come fa l’Etna di notte, regalando al mondo lo spettacolo di un’eruzione che desta stupore, ammirazione e, non ultimo, un sentimento di rispetto per la Natura. Siamo Etnamorati, innamorati del nostro landmark, orgogliosi della sua sublime potenza e profondamente legati alle nostre radici».

Foto Catania SSD