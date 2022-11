Catania SSD, in campo a Lamezia per allungare a +13. I calabresi puntano tutto sul fattore campo per vincere

Solo 48 ore alla sfida di campionato tra Lamezia Terme e il Catania SSD, con l’atmosfera resa caldissima dai calabresi.

La partita si giocherà domenica alle 14:30 e i padroni di casa stanno cercando di fare il possibile per creare un clima ambientale infuocato per togliere certezze ai rossazzurri, che naturalmente partono favoriti sia dal punto di vista tecnico che soprattutto per la distanza siderale che si è creata in classifica, con la squadra di Ferraro che precede il Lamezia Terme di dieci punti e spera di portarsi anche a +13 vincendo questa partita.

Un match che non sarà di certo una passeggiata per il Catania SSD, nel quale saranno circa 600 i sostenitori etnei sugli spalti del settore ospiti.

Una disponibilità che ha fatto tanto discutere negli ultimi giorni, ma che non deve distrarre la formazione etnea, che deve assolutamente concentrarsi sulla necessità di conquistare il successo, senza prestare attenzione ai fattori ambientali.

Foto Catania SSD