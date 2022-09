Catania SSD, domani sera in campo contro il San Luca. Previste quindicimila persone sugli spalti del Massimino

Un’attesa spasmodica, motivata dal superamento della soglia dei 10000 abbonati già prima della partita d’esordio casalingo in Serie D.

Il Catania SSD fa sul serio e adesso il sogno è diventato realtà, pur non avendolo mai dichiarato tale. Una certezza che all’interno della società rossazzurra probabilmente c’è sempre stata, trascinando i tifosi verso quella cifra di tessere vendute che a qualcuno sembrava improbabile.

Considerati i numeri di abbonamenti e biglietti già venduti, per la partita in programma domani alle 20:30 al Massimino contro il San Luca si prevedono circa 15000 persone, che certamente faranno in modo di far vibrare gli spalti e colorarli com’è avvenuto per gran parte dei 75 anni di storia della vecchia società.

Il resto dovranno farlo i giocatori di Ferraro, che sanno di essere chiamati alla partita perfetta per confermare quanto di buono hanno già mostrato nella prima giornata di campionato a Ragusa e mettere in cassaforte altri tre punti, che darebbero un segnale importante alle avversarie già in questa prima fase della stagione.

Il tecnico rossazzurro ha parlato in conferenza stampa oggi, manifestando grande emozione per l’opportunità di giocare con i suoi sul campo del Massimino e sottolineando che in questa squadra non esistono titolari inamovibili.

Nel pomeriggio l’allenatore del Catania SSD ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani. Questi i 24 giocatori chiamati da Ferraro:

1 Bethers

2 Boccia

3 Lubishtani

4 Somma

5 Rapisarda

7 An. Russotto

10 Lodi

11 Forchignone

12 Bollati

13 Ferrara

14 Bani

16 Al. Russotto

17 De Luca

18 Rizzo

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Giovinco

33 Buffa

79 Jefferson

99 Sarao

Foto Catania SSD