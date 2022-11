Catania SSD, contro il Cittanova più di mezza squadra già certa. Cinque giocatori per tre maglie nel reparto avanzato

Inizia il conto alla rovescia verso la decima giornata del campionato di Serie D, che vedrà in campo il Catania SSD in casa del Cittanova domenica 6 novembre alle 14:30.

Un match che potrebbe permettere ai rossazzurri di segnare un nuovo record di vittorie, dopo le nove precedenti conquistate dalla formazione allenata da Giovanni Ferraro.

Proprio il tecnico degli etnei ha provato anche ieri l’undici titolare da schierare e certamente non sarà semplice lasciare in panchina chi sta dando grandi garanzie anche entrando a partita in corso.

In porta Bethers è sicuro del posto e avrà davanti a sé il classico quartetto difensivo che si è visto nelle prime giornate di campionato.

In mediana sono praticamente intoccabili Rizzo, Lodi e Vitale, mentre in attacco sono ben cinque i giocatori in corsa per tre maglie, da Sarao e Jefferson nel ruolo di centravanti, a De Luca, Giovinco e Sarno sugli esterni.

Foto Catania SSD