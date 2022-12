Catania SSD, battuto 1-0 il Real Aversa al Massimino. I rossazzurri ritrovano il successo sotto gli occhi di Pelligra

Ancora una vittoria casalinga, sofferta ma con tre punti fondamentali per continuare a tenere la testa della classifica del girone I di Serie D senza correre il rischio di fare avvicinare le inseguitrici.

Il Catania SSD supera 1-0 il Real Aversa, faticando non poco e permettendo ai campani di uscire tra gli applausi del Massimino, come accaduto ad altre avversarie dei rossazzurri, ma il successo centrato dalla squadra di Ferraro si rivela un toccasana per chi temeva che i padroni di casa potessero compiere un passo falso.

Il goal di Rapisarda al 59’ ha invece regalato una nuova gioia ai tifosi rossazzurri e, soprattutto, al presidente italo-australiano Ross Pelligra, oggi in tribuna con Mark Bresciano, suo collaboratore di fiducia ed ex giocatore di Parma, Empoli, Palermo e Lazio.

Un successo che permette agli etnei di ritrovare l’intera posta in palio dopo il pari di San Cataldo e che dà ai rossazzurri l’opportunità di godere con il sorriso delle prossime 48 ore di riposo concesse dallo staff tecnico, prima della ripresa degli allenamenti in vista della sfida in trasferta in programma domenica prossima alle 14:30 in casa del Santa Maria Cilento.

Foto Catania SSD