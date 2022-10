Catania SSD, a Paternò l’ottava meraviglia in campionato. Netto 4-0 dei rossazzurri al Falcone-Borsellino

Il Catania SSD continua a vincere e vola sempre più in alto, mantenendo saldamente la vetta della classifica a quota 24.

Oggi pomeriggio i rossazzurri hanno infatti conquistato l’ottavo successo consecutivo in campionato, battendo con un rotondo 4-0 il Paternò al Falcone-Borsellino.

Una vittoria mai in dubbio in un match archiviato già nei primi quarantacinque minuti, grazie alle reti segnate al 29’ da Sarao e al 37’ da Lodi, quest’ultimo su calcio di rigore.

Due goal per tempo per gli etnei, che hanno chiuso la pratica nella fase finale della ripresa, andando a segno all’87’ con Jefferson e all’89’ con Andrea Russotto.

Una partita praticamente perfetta per la squadra allenata da Giovanni Ferraro, che ancora una volta ha azzeccato anche i cambi a partita in corso ed è stato premiato non solo dalla rete del numero 7 rossazzurro, di rientro dall’infortunio, ma anche da quella del centravanti brasiliano, capocannoniere della sua squadra con 4 goal.

Adesso per i rossazzurri la possibilità di tornare a rifiatare un po’ dopo l’ennesimo tour de force di questo inizio stagione, che vede il Catania SSD primo con cinque punti di vantaggio sul Lamezia Terme.

Gli etnei torneranno infatti in campo domenica 30 ottobre alle 14:30 al Massimino, affrontando il Città di Sant’Agata nel nono turno del girone I di Serie D.

Foto Catania SSD