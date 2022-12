Catania SSD, 25 convocati per il match contro il Trapani. Prima chiamata per l’attaccante della juniores Privitera

Quarantotto ore dopo la sfida persa in casa del Santa Maria Cilento, per il Catania SSD è già nuovamente vigilia di campionato.

Domani alle 14:30 i rossazzurri torneranno infatti sul campo del Massimino per affrontare il Trapani nell’ultimo turno d’andata del girone I, che vedrà gli etnei obbligati a riscattare il KO subìto contro i campani, non solo con una possibile vittoria ma anche con una partita che permetta di cancellare le prestazioni negative degli ultimi tempi.

Chiaramente non sarà facile dare un colpo di spugna immediato né l’avversario di turno e il peso della partita fanno pensare a un impegno agevole.

La squadra di Ferraro però dovrà dimostrare subito di avere la capacità di reagire e il tecnico rossazzurro sarà chiamato a trovare le giuste soluzioni tattiche, probabilmente sconfessando parte delle scelte che non hanno risparmiato ai suoi la prima sconfitta di campionato nel match di domenica scorsa.

Possibile il ritorno di Lodi dal primo minuto in mediana, mentre è in bilico il ritorno di Jefferson e Rapisarda dal primo minuto.

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato venticinque calciatori per la sfida al Trapani. Prima convocazione in prima squadra per Lorenzo Privitera, attaccante della Juniores: il giovane catanese, classe 2005, indosserà la maglia numero 15.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers, 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 7 An. Russotto, 8 Di Grazia, 10 Lodi, 11 Forchignone, 13 Ferrara, 14 Bani, 15 Privitera, 17 De Luca, 18 Rizzo, 21 Pedicone, 22 Groaz, 23 Palermo, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 30 Sarno, 31 Chiarella, 32 Giovinco, 79 Jefferson, 99 Sarao

Foto Catania SSD