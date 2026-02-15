Almeno la terza sparatoria in una settimana, a Catania: stavolta tra via Capo Passero e via Fava. A essere ferito è stato un 23enne, adesso ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Garibaldi Centro. Dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, per la ferita da arma da fuoco che riporta al braccio. Il 23enne è stato trovato dai passanti nella zona dello stadio Cibali, in via Fava: il ragazzo giaceva a terra, svenuto e in una pozza di sangue, dopo essere caduto dal suo scooter. Secondo le prime ricostruzioni, però, la sparatoria sarebbe avvenuta nella notte in via Capo Passero, dopo una lite: con numerosi colpi sparati e almeno uno andato a centro nel braccio del ragazzo, mentre tentava di scappare con lo scooter. Sul posto del ritrovamento del giovane, allertati dai cittadini, sono intervenuti personale del 118 e poliziotti delle volanti.