La sparatoria in piazza Palestro a Catania, il ferito operato d’urgenza con cinque proiettili nella schiena

Foto di MeridioNews

Cinque proiettili nella schiena e un’intervento d’urgenza. Oggi intorno alle 15 Giuseppe Francesco Castiglione, 21enne di Catania, è stato colpito da cinque colpi di arma da fuoco, alcuni dei quali lo hanno raggiunto alla schiena. Il ragazzo è stato trovato a terra in piazza Palestro, a Catania, da alcune Volanti della polizia, allertate dopo la segnalazione di una sparatoria. Trasportato in codice rosso da un’ambulanza del 118 all’ospedale Garibaldi Centro, Castiglione è arrivato al Pronto soccorso, poi è stato intubato e subito dopo è entrato in sala operatoria per essere operato d’urgenza. Secondo quanto ha appreso MeridioNews, i proiettili hanno provocato diverse lacerazioni ai polmoni e un’abbondante emorragia interna nella zona dell’addome. Il ragazzo è in gravi condizioni. Su quello che sembra essere a tutti gli effetti un tentato omicidio sta indagando la polizia. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista, ma sembrerebbe prevalere quella che porterebbe a un presunto dissidio, forse legato a una donna.