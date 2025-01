Catania, spaccio di droga a San Cristoforo: arrestati anche minorenni

Diciotto persone, di cui cinque minorenni, sono indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e acquisto, detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti. Sono i numeri e le prime informazioni dell’operazione Molosso che ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale che gestiva una piazza di spaccio nel quartiere San Cristoforo di Catania.

Nell’operazione sono stati impegnati oltre cento carabinieri che stanno eseguendo due ordinanze applicative di misure cautelari personali in carcere e in istituto penale per i minorenni (Ipm). È in corso anche l’esecuzione di un decreto di sequestro diretto o per equivalente di beni, a carico degli indagati maggiorenni. L’indagine è stata condotta dal nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Catania di piazza Dante dal giugno del 2023 al febbraio del 2024.