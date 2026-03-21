Sospensione temporanea dell’attività, per la durata di sette giorni, per un centro scommesse del quartiere Librino, a Catania. Ritenuto abituale ritrovo di pregiudicati – per reati come associazione a delinquere di stampo mafioso, contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti – dopo vari controlli della polizia. Trattandosi di clienti abituali, riscontrati più volte […]
Catania, sospeso un centro scommesse a Librino: pregiudicati come clienti abituali
Sospensione temporanea dell’attività, per la durata di sette giorni, per un centro scommesse del quartiere Librino, a Catania. Ritenuto abituale ritrovo di pregiudicati – per reati come associazione a delinquere di stampo mafioso, contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti – dopo vari controlli della polizia. Trattandosi di clienti abituali, riscontrati più volte dagli agenti, la questura di Catania ha disposto di sospendere le autorizzazioni all’attività per una settimana. Secondo un apposito articolo del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.