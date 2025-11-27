Foto generata con IA

Una pattuglia dei carabinieri ha colto sul fatto due giovani catanesi impegnati a smontare le parti di un’auto di un turista in via Playa.

Il controllo in via Playa e l’auto del turista sollevata con un crick

Nel pomeriggio, i carabinieri hanno notato due vetture identiche e dello stesso colore parcheggiate a bordo strada, entrambe sollevate con dei crick. Accovacciati davanti a una delle auto c’erano un 18enne e un 23enne che, alla vista della gazzella, hanno tentato di liberarsi di una chiave esagonale utilizzata per smontare i bulloni. I militari, insospettiti, hanno identificato i due e avviato un’ispezione. Da una delle vetture – risultata in uso a un turista – mancavano le quattro coppette copribulloni e quattro bulloni della ruota anteriore sinistra, già completamente smontata e pronta per essere asportata. L’altra auto, invece, è risultata appartenere al 23enne.

Il proprietario del mezzo danneggiato è stato rintracciato poco dopo nella struttura ricettiva dove alloggiava e ha fatto denuncia per il furto. Sulla base degli elementi raccolti i due giovani sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento.

