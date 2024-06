Catania: la polizia ritrova sette auto rubate in città, indagini in corso

Sette auto rubate nell’ultimo mese a Catania sono state recuperate dalla polizia e restituite ai legittimi proprietari. Indagini sono in corso per identificare gli autori dei furti. Dai controlli eseguiti è stato possibile accertare come i ladri erano riusciti ad annullare il segnale del telecomando che chiude le auto attraverso un Jammer per poi metterle in moto manomettendo la centralina. I ladri avevano avuto la cura di parcheggiare correttamente le auto in altre località con la sicura inserita in strada in modo da non destare sospetti sulla provenienza furtiva.