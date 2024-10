Catania, sindaco annuncia lavori di riqualificazione in piazza Turi Ferro. «Molti disagi»

Un post sul proprio profilo Facebook per annunciare i lavori di riqualificazione di piazza Turi Ferro, nel quartiere San Berillo. È quello pubblicato dal sindaco di Catania Enrico Trantino. «Tra poco più di una settimana cominceranno i lavori di riqualificazione – scrive il primo cittadino – Sarà il primo a partire, tra i cantieri per le opere dei Piani Integrati che riconfigureranno l’area di San Berillo. Naturalmente questo comporterà molti disagi per il tempo necessario all’esecuzione dell’intero intervento, stimato in tredici mesi». Insieme al post sono stati pubblicati gli immancabili rendering della piazza del futuro. «Per discutere di criticità, suggerimenti e proposte – continua – ci riuniremo con residenti e operatori commerciali lunedì 7 alle ore 17.30 al Palazzo della Cultura. E ricordando Il Piccolo Principe, la didascalia sarà “bisogna sopportare il bruco se si vuol veder volare la farfalla”».