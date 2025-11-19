Foto ufficio stampa Comune di Catania.

Catania, sgomberato immobile occupato abusivamente a San Berillo

19/11/2025

La polizia locale di Catania ha sgomberato un immobile comunale in via Rocchetti, occupato abusivamente da tre cittadini stranieri, nell’ambito del progetto di riqualificazione del vecchio San Berillo, destinato alla futura realizzazione di un centro di inclusione sociale. L’operazione, coordinata dal comandante Diego Peruga e dal vicecomandante Stefano Blasco, è stata eseguita con il necessario supporto operativo.

Immobile occupato a San Berillo: all’interno anche un pc di un liceo di Catania

All’interno della struttura, in condizioni igieniche gravissime, sono stati trovati due cittadini gambiani regolarmente soggiornanti e un cittadino senegalese irregolare, per il quale è stato immediatamente disposto un provvedimento di espulsione. Tutti e tre sono stati denunciati per occupazione abusiva di immobile pubblico e furto aggravato di energia elettrica. Durante i controlli è stato individuato un allaccio abusivo alla rete elettrica, insieme a un secondo collegamento irregolare che alimentava anche un edificio privato confinante. Enel ha provveduto a disattivare entrambe le derivazioni illegali.

Nel corso delle operazioni sono stati inoltre rinvenuti un computer portatile con etichetta di un liceo catanese e una carta prepagata intestata a uno studente universitario: materiale ritenuto di possibile provenienza furtiva e ora sottoposto ad accertamenti.

