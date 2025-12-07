Foto di carabinieri Catania.

Catania, sequestrati 400 chili di botti: denunciato un 28enne

07/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un’operazione dei carabinieri della stazione di Catania Nesima ha portato al sequestro di circa 400 chili di botti stoccati in modo irregolare e alla denuncia di un 28enne per detenzione e vendita illegale di esplosivi.

L’indagine sui botti partita dai social

La scoperta è arrivata grazie al monitoraggio della rete, dove i militari hanno individuato un profilo social attraverso cui l’uomo proponeva botti con diverse offerte. Gli accertamenti incrociati con le banche dati hanno permesso di identificarlo e di organizzare un controllo mirato nel quartiere Picanello, dove vive il sospettato.

Alla vista dei carabinieri, l’uomo si sarebbe mostrato particolarmente agitato, circostanza che ha rafforzato i dubbi degli investigatori. La perquisizione del garage a lui in uso ha permesso di trovare numerose confezioni di artifici pirotecnici, stoccati in modo precario e potenzialmente pericoloso. Pur trattandosi di prodotti di libera vendita, la quantità superava di gran lunga i limiti consentiti dalla normativa sulla pubblica sicurezza.

Gli artificieri antisabotaggio dell’Arma sono intervenuti per mettere in sicurezza il materiale e verificarne la classificazione. Il 28enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per l’illecita detenzione e commercializzazione di un quantitativo così elevato di botti.

