Stava portando a casa 155 chili di botti di Capodanno: denunciato 47enne catanese

02/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Una preparazione a un Capodanno davvero col botto. Era quella di un 47enne catanese, sorpreso dalla polizia mentre portava a casa 40 tipi di fuochi d’artificio appena comprati. E trasportati in grandi scatole con un disegno esemplificativo. Tanto chiaro da essere notato dagli agenti del nucleo artificieri, di passaggio in zona proprio per i controlli sui botti illegali di Capodanno: controllo concluso con un denunciato. Dopo aver fermato e identificato l’uomo, infatti, i poliziotti sono passati a ispezionare il cartone che portava con sé. Trovando dieci scatole contenenti 40 prodotti di materiale esplodente di vario genere per un totale di 155 chili di botti. Di una tipologia acquistabile solo da un deposito autorizzato, ma l’uomo non è stato in grado di dimostrare come siano arrivati a lui. Facendo immaginare che, in vista di Capodanno, si sia rifornito dei botti in modo illecito: finendo denunciato per il reato di detenzione abusiva di materiale esplodente.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025
di

La settimana a partire dal 24 novembre si apre con la stagione del Sagittario e, sotto l’egida dei segni di fuoco, l’oroscopo segnala una gran voglia di dinamismo, forza, passione, viaggi e novità. Baldanzoso e positivo, l’istintivo Sagittario colora la settimana dei dodici segni zodiacali. In particolare di Ariete e Leone, ma anche di Bilancia […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze