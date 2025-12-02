Una preparazione a un Capodanno davvero col botto. Era quella di un 47enne catanese, sorpreso dalla polizia mentre portava a casa 40 tipi di fuochi d’artificio appena comprati. E trasportati in grandi scatole con un disegno esemplificativo. Tanto chiaro da essere notato dagli agenti del nucleo artificieri, di passaggio in zona proprio per i controlli sui botti illegali di Capodanno: controllo concluso con un denunciato. Dopo aver fermato e identificato l’uomo, infatti, i poliziotti sono passati a ispezionare il cartone che portava con sé. Trovando dieci scatole contenenti 40 prodotti di materiale esplodente di vario genere per un totale di 155 chili di botti. Di una tipologia acquistabile solo da un deposito autorizzato, ma l’uomo non è stato in grado di dimostrare come siano arrivati a lui. Facendo immaginare che, in vista di Capodanno, si sia rifornito dei botti in modo illecito: finendo denunciato per il reato di detenzione abusiva di materiale esplodente.