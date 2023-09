A Catania il primo semaforo smart: fascio luminoso e vernici colorate

Fari che attivano un fascio luminoso quando si accende il verde a chiamata per i pedoni e vernici colorate per la segnaletica orizzontale. Così è il primo semaforo smart che è stato attivato in via sperimentale lungo la Circonvallazione di Catania e, in particolare, di fronte all’ingresso della Cittadella Universitaria di viale Andrea Doria. Un luogo dove si sono verificati diversi incidenti, alcuni dei quali anche mortali. Come quello in cui perse la vita, nel luglio del 2017, lo studente 25enne originario di Enna Danilo Di Majo.

Un attraversamento pedonale di questo tipo – con semaforo a chiamata, illuminato e segnaletica colorata – dovrebbe servire ad aumentare la sicurezza. L’iniziativa è stata voluta dal Comune e dall’Università di Catania, che hanno collaborato per il tramite di Amts, per fare in modo che la riconversione del passaggio pedonale avvenisse durante la Settimana europea della Mobilità. «Dopo un primo periodo di sperimentazione che riguarderà l’adeguamento di tutti i passaggi semaforici pedonali della circonvallazione – ha spiegato il vicesindaco di Catania Paolo La Greca – si procederà a estendere tali interventi ad altri attraversamenti pedonali nelle strade più frequentate della città, particolarmente utili nelle ore serali soprattutto della stagione invernale. Ovviamente – ha concluso l’assessore – è fondamentale che gli automobilisti rispettino il codice della strada e soprattutto non superino i limiti di velocità».

