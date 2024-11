Catania, scoperta sala giochi abusiva: sanzioni per 132mila euro

Sanzioni per un totale di 132mila euro sono state applicate a Catania dalla polizia ai titolari di un circolo privato di via Canfora nel quale era stata allestita una sala giochi senza alcuna autorizzazione e in violazione delle norme di settore. Il blitz degli agenti è scattato dopo aver osservato movimenti che hanno fatto sospettare un’attività illecita svolta all’interno.

Al momento dell’intervento i poliziotti sono sono riusciti a bypassare un sofisticato sistema di videosorveglianza. All’interno hanno trovato e sequestrato 12 apparecchi elettronici destinati al gioco risultati del tutto irregolari perché appartenenti alla categoria vietata dalla normativa vigente. Erano privi del necessario nulla osta da parte dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e non erano collegati alla rete nazionale per il pagamento erariale.