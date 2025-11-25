Una fuga a tutta velocità, a bordo del suo scooter, contromano e tra i pedoni e le auto. Il tutto per sfuggire a un controllo. Succede a Catania, dove un giovane di 22 anni, mentre si trovava in via Oberdan, ha notato la presenza degli agenti. Decidendo di scappare a velocità sostenuta, facendo slalom tra i mezzi e i pedoni in via Firenze e largo Rosolino Pilo. Fino a imboccare contromano via Renato Imbriani, sempre più nervoso dall’inseguimento degli agenti. Una volta fermato, il giovane è stato trovato in possesso di 2 grammi di marijuana e 1,59 grammi di hashish, nascosti nelle mutande. Oltre a 350 euro in contanti, forse guadagnati spacciando.

Durante il controllo, inoltre, i poliziotti hanno notato un’intesa attività sul cellulare del giovane, con continue chiamate e messaggi. E il tentativo del 22enne di rifiuta e bloccare i tentativi di chiamata da parte di numeri sconosciuti. Sospettando si trattasse di acquirenti della droga, il cellulare è stato sequestrato per successivi approfondimenti. E il giovane denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Oltre alla contestazione di tutte le infrazioni commesse per strada e della mancanza di casco, assicurazione e carta di circolazione da esibire, che hanno portato al sequestro amministrativo dello scooter.