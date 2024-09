Catania, va dai carabinieri con un ascia e un coltello nello scooter: denunciato

Foto di Markus Spiske su Unsplash

Sotto il sellino dello scooter aveva una lunga ascia e un coltello. A Catania un 46enne è stato denunciato per porto abusivo di armi ed è stato multato. L’uomo è andato in caserma per denunciare lo smarrimento di un documento; sotto il sellino dello scooter, però, aveva un’ascia lunga 40 centimetri e un coltello con una lama di 25 centimetri. Oltre a essere stato denunciato, l’uomo ha anche subìto il sequestro del mezzo, perché era senza assicurazione.