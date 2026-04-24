Compagnia delle Opere Sicilia (CDO) annuncia la nascita della nuova filiera agroindustriale regionale. Che punta a mettere in rete imprese, competenze e filiere produttive di uno dei comparti più rilevanti dell’economia dell’Isola. La novità è stata ufficializzata durante l’assemblea dei soci del 10 aprile, insieme all’ingresso di Armando Crispino, commercialista e fondatore di Studio Crispino, nel consiglio direttivo regionale e alla sua nomina come coordinatore della nuova filiera. L’obiettivo è costruire un sistema integrato capace di rafforzare la competitività del settore agroindustriale.

Le realtà coinvolte

Il progetto nasce già con una base imprenditoriale significativa. Tra le realtà coinvolte: RiPack scarl, storica azienda di Lentini attiva dal 1926 e punto di riferimento nella produzione di imballaggi ortofrutticoli in legno, rappresentata da Cosimo Messina, vicepresidente del Consorzio Rilegno; le aziende guidate da Placido Manganaro, attive nella filiera agrumicola e parte del consiglio del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP; SiciliaFiera con Nino di Cavolo, attraverso il progetto internazionale FRUTECH; la Farmhouse Borgo del Carato di Luigi Crispino, l’azienda agricola guidata da Davide Gambera. Oltre a ulteriori ingressi in fase di definizione. Il tutto in connessione operativa con altri ambiti già attivi in CDO, in particolare nei settori Energia ed Edilizia.

Restare in Sicilia facendo impresa

«In Sicilia, le imprese agricole e agroindustriali hanno bisogno di meno solitudine e più strumenti per stare sul mercato spiega il neo coordinatore, Armando Crispino -. La filiera nasce per questo: creare relazioni vere, aiutare le aziende a strutturarsi meglio e accompagnarle nelle scelte, soprattutto quando devono crescere o investire. È un lavoro molto concreto, che parte dai bisogni reali degli imprenditori». L’obiettivo è «costruire occasioni – aggiunge il presidente Salvo Motta – affinché chi fa impresa in Sicilia possa restare, crescere e generare valore qui». «In questi anni abbiamo incontrato e ascoltato centinaia di aziende – gli fa eco la direttrice Claudia Fuccio -. Lo sforzo, oggi, è trasformare queste relazioni in strumenti utili e concreti per le imprese».