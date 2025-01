Catania, confeziona la droga in salotto davanti ai suoi figli piccoli: arrestato 33enne

È stato sorpreso dalla polizia mentre confezionava la droga in salotto: con lui c’erano i suoi due figli, di tre e sette anni. Per questo un 33enne è stato arrestato nei giorni scorsi a Catania, in un edificio di via Balatelle, che si trova nel quartiere San Giovanni Galermo. Appena sono partiti i controlli dentro l’edificio in questione un cane-poliziotto ha segnalato al proprio conduttore la presenza di droga in una casa al secondo piano. Gli agenti hanno suonato il campanello e ad aprire la porta sono stati i due bambini, che stavano giocando nella stessa stanza in cui il padre stava confezionando della marijuana. Dalla porta d’ingresso i poliziotti hanno notato che il 33enne stava suddividendo 52 grammi di marijuana in involucri di carta stagnola.

La droga e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati e il 33enne è stato arrestato. Sentito il pubblico ministero di turno, l’uomo è stato messo ai domiciliari in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari (gip), che – dopo aver convalidato l’arresto – ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora. Durante i controlli effettuati in altri palazzi della zona, in un’area comune di un palazzo di via Abate Silvestri è stata trovata – sempre grazie al fiuto dello stesso cane-poliziotto – una busta per congelare gli alimenti con all’interno quasi 70 grammi di marijuana, che è stata recuperata dai poliziotti e sequestrata a carico di ignoti.