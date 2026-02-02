Una piazza di spaccio organizzata come una roccaforte, in un edificio del quartiere San Cristoforo, a Catania. Era quella gestita da due catanesi, 22 e 32 anni, arrestati dalla polizia dopo aver cercato di barricarsi dentro lo stabile. Protetto da porte di ferro e un sistema di videosorveglianza. Ad allertare gli agenti è stata la frequentazione della zona da parte di soggetti già noti come assuntori di stupefacenti. I successivi appostamenti hanno permesso di capire quale fosse esattamente l’edificio a fare da base per lo spaccio e a bloccare le vie di fuga laterali.

I poliziotti si sono trovati davanti uno stabile fatiscente, con i muri pericolanti, ma con un robusto e recente portone di ferro e varie telecamere di videosorveglianza. Utili ai pusher per tentare di respingere il blitz degli agenti. Ma senza fortuna. All’interno, insieme ai due uomini, sono state trovate varie dosi di crack, marijuana e hashish, insieme al materiale per confezionarle. Oltre a 370 euro in contanti. Presente anche una 37enne che aveva appena acquistato una dose di crack: la donna è stata segnalata come assuntrice. I due spacciatori, invece, sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio. Accusa a cui il 32enne aggiunge anche la resistenza a pubblico ufficiale, per aver provato a sbarrare l’ingresso agli agenti.