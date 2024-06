Catania: dopo l’aggressione di alcune notti fa a dei poliziotti, controlli straordinari nel quartiere San Cristoforo

Foto Polizia di Stato - Pagina Facebook

Quartiere San Cristoforo circondato dalle forze dell’ordine e controlli per più di 90 persone. Dopo l’aggressione subìta alcune notti fa da cinque poliziotti, oltre 50 agenti sono stati impegnati in un controllo straordinario del quartiere San Cristoforo, a Catania. Il quartiere è stato interamente circondato dalla polizia, con il supporto della polizia locale e dei vigili del fuoco. Sono state controllate più di 90 persone e 45 veicoli; inoltre sono state contestate 20 infrazioni delle norme del codice della strada e sono state fatte diverse perquisizioni antidroga. Con l’aiuto dei vigili del fuoco, poi, sono state rimosse alcune strutture in ferro realizzate su immobili disabitati, probabilmente per favorire le attività di spaccio.

«Con questa operazione – dice il questore di Catania, Giuseppe Bellassai – si vuole dare l’ulteriore segnale dell’assoluta impossibilità di poter considerare il quartiere di San Cristoforo, come ogni altro in città, come una zona franca». Nella notte tra il 19 e il 20 giugno cinque poliziotti sono stati aggrediti da alcune persone residenti nel quartiere – tra cui alcune donne – che in quel modo avrebbero voluto proteggere la fuga di una persona, che poi è stata arrestata. In soccorso dei poliziotti sono dovuti arrivare alcuni soldati dell’esercito e alcuni carabinieri. Dopo l’aggressione sia i poliziotti sia alcune persone residenti nel quartiere sono dovute andare in ospedale per farsi medicare. Ancora in corso le indagini per identificare le persone responsabili dell’aggressione.