Catania, a San Berillo in corso un’operazione per «individuare fenomeni di illegalità»

Una nota arrivata dalla prefettura di Catania annuncia che «è in corso, dalle prime ore della mattinata, un’articolata operazione ad alto impatto» nel quartiere di San Berillo vecchio a Catania. Un’operazione portata avanti dalle forze di polizia «in attuazione di specifiche direttive del ministro dell’Interno e sulla base di strategie di intervento condivise in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica», si legge ancora nel comunicato della prefettura etnea. L’obiettivo dichiarato è arrivare «all’individuazione di fenomeni di illegalità nel quartiere».

Quando Enrico Trantino non era ancora sindaco, ma assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici nella giunta di Salvo Pogliese, aveva convocato una conferenza di servizi istruttoria per raccogliere indicazioni sulle scelte progettuali per la riqualificazione e il recupero del vecchio quartiere non escludendo anche delle demolizioni. Bonifiche, sgomberi e altre azioni repressive messe in campo dalle amministrazioni precedenti finora non sono servite. Nel quartiere, da anni ormai, lavora la cooperativa sociale di comunità Trame di quartiere con attività socio-educative, economiche e imprenditoriali, di istruzione e formazione professionale e di recupero di spazi per la comunità.

Tre giorni fa, a San Berillo, è stato scoperto un immobile abbandonato in via Reggio utilizzato come magazzino della droga. Cocaina, hashish e marijuana e pure un bilancino di precisione per confezionare le singole dosi. L’indomani è stata via Pistone il teatro di un’aggressione: un uomo originario del Senegal sarebbe stato accoltellato da un connazionale. In ospedale è arrivato con numerose ferite da taglio all’addome e alla spalla.

