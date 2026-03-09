Foto di polizia

Ruba un’auto e danneggia altre vettura in sosta. La polizia ha arrestato un catanese di 39 anni protagonista, nei giorni scorsi, di una fuga contromano per alcune vie della città a bordo di una vettura appena rubata. Dopo essersi accorto del furto, il proprietario del veicolo si è rivolto alla sala operativa della questura di Catania, chiedendo l’intervento nei pressi di via Trieste. Grazie al sistema satellitare installato sul mezzo, la vittima del furto è riuscita a fornire agli agenti la costante posizione dell’auto e del ladro, raggiunto a piazza Michelangelo.

Il tentativo di fuga da parte del 39enne

Spiazzato dall’arrivo dei poliziotti, il 39enne, non soltanto non si è fermato, ma ha bruscamente accelerato, dando vita a un inseguimento in una zona particolarmente trafficata. Durante la fuga a tutta velocità e contromano, l’uomo ha perso più volte il controllo del mezzo, investendo diverse auto in sosta e finendo per scontrarsi con una vettura a bordo della quale c’era una donna che è rimasta ferita. Per lei che ha riportato un trauma cranico, è stato necessario il ricorso alle cure mediche in ospedale. I poliziotti sono riusciti a bloccare il ladro tra via Petrella e via Licciardi. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.