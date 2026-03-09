Foto di polizia

Catania, ruba auto e fugge contromano. Danni a diversi mezzi e una donna ferita

09/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ruba un’auto e danneggia altre vettura in sosta. La polizia ha arrestato un catanese di 39 anni protagonista, nei giorni scorsi, di una fuga contromano per alcune vie della città a bordo di una vettura appena rubata. Dopo essersi accorto del furto, il proprietario del veicolo si è rivolto alla sala operativa della questura di Catania, chiedendo l’intervento nei pressi di via Trieste. Grazie al sistema satellitare installato sul mezzo, la vittima del furto è riuscita a fornire agli agenti la costante posizione dell’auto e del ladro, raggiunto a piazza Michelangelo.

Il tentativo di fuga da parte del 39enne

Spiazzato dall’arrivo dei poliziotti, il 39enne, non soltanto non si è fermato, ma ha bruscamente accelerato, dando vita a un inseguimento in una zona particolarmente trafficata. Durante la fuga a tutta velocità e contromano, l’uomo ha perso più volte il controllo del mezzo, investendo diverse auto in sosta e finendo per scontrarsi con una vettura a bordo della quale c’era una donna che è rimasta ferita. Per lei che ha riportato un trauma cranico, è stato necessario il ricorso alle cure mediche in ospedale. I poliziotti sono riusciti a bloccare il ladro tra via Petrella e via Licciardi. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Business in chiaro

Bando Agrisole 2026: incentivi per l’energia rinnovabile in agricoltura
di

Nuovo ciclo di incentivi dedicati all’energia e all’agricoltura, con il bando Agrisole – Parco Agrisolare. La dotazione finanziaria dai fondi Pnrr è rilevante: 789 milioni di euro destinati a nuovi progetti da selezionare con uno o più avvisi pubblici emanati dal ministero dell’Agricoltura. Al momento, il decreto definisce regole e perimetro dell’intervento. E si è […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze