Catania, il resoconto dei controlli: 390 persone identificate e 17 veicoli sequestrati

Come ogni fine settimana, la città di Catania è stata interessata da un vasto dispositivo di controllo interforze, coordinato dalla polizia di Stato e organizzato su disposizione del questore, per garantire la sicurezza nella movida e prevenire comportamenti illeciti. L’azione si è concentrata nelle aree del centro storico e del lungomare, dalla Playa fino alla scogliera, coinvolgendo piazze, vie e zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti.

Il servizio ha visto impegnate pattuglie della polizia di Stato, della polizia locale e della polizia Scientifica, con controlli mirati su persone, veicoli e attività commerciali. Complessivamente, sono state identificate 286 persone (di cui 88 con precedenti penali) e controllati 149 veicoli. Durante i controlli stradali sono state elevate 17 infrazioni al Codice della strada, con sequestro o fermo amministrativo di 10 mezzi e sospensione della circolazione per altri 7. Tre automobilisti sorpresi a utilizzare lo smartphone alla guida hanno ricevuto anche la sospensione della patente. Tra le attività commerciali controllate, un chiosco sul lungomare è stato sanzionato con 5.000 euro per somministrazione non autorizzata di bevande alcoliche. I controlli antidroga hanno portato alla segnalazione di un giovane trovato in possesso di marijuana, mentre l’attenzione verso i parcheggiatori abusivi ha portato alla sanzione di 7 persone e al sequestro delle somme illecitamente guadagnate.

L’Arma dei carabinieri ha collaborato con equipaggi della compagnia piazza Dante e del nucleo Radiomobile, effettuando posti di controllo, perquisizioni e verifiche su guida in stato di alterazione da alcool e droga. Complessivamente sono state identificate 104 persone, controllati 55 veicoli e contestate 37 violazioni al Codice della strada, per un totale di circa 23.000 euro di sanzioni e 130 punti patente decurtati.

I controlli hanno riguardato anche la guida senza casco, senza cinture di sicurezza o con tassi alcolemici superiori al consentito. In particolare, un 62enne dominicano è stato deferito per guida in stato di ebrezza, mentre un 29enne è stato contravvenzionato amministrativamente. Nessuna violazione rilevante è stata registrata durante le operazioni antidroga nei pressi di Piazza Duomo.