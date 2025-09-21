Catania, il resoconto dei controlli: 390 persone identificate e 17 veicoli sequestrati

21/09/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Come ogni fine settimana, la città di Catania è stata interessata da un vasto dispositivo di controllo interforze, coordinato dalla polizia di Stato e organizzato su disposizione del questore, per garantire la sicurezza nella movida e prevenire comportamenti illeciti. L’azione si è concentrata nelle aree del centro storico e del lungomare, dalla Playa fino alla scogliera, coinvolgendo piazze, vie e zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti.

Il servizio ha visto impegnate pattuglie della polizia di Stato, della polizia locale e della polizia Scientifica, con controlli mirati su persone, veicoli e attività commerciali. Complessivamente, sono state identificate 286 persone (di cui 88 con precedenti penali) e controllati 149 veicoli. Durante i controlli stradali sono state elevate 17 infrazioni al Codice della strada, con sequestro o fermo amministrativo di 10 mezzi e sospensione della circolazione per altri 7. Tre automobilisti sorpresi a utilizzare lo smartphone alla guida hanno ricevuto anche la sospensione della patente. Tra le attività commerciali controllate, un chiosco sul lungomare è stato sanzionato con 5.000 euro per somministrazione non autorizzata di bevande alcoliche. I controlli antidroga hanno portato alla segnalazione di un giovane trovato in possesso di marijuana, mentre l’attenzione verso i parcheggiatori abusivi ha portato alla sanzione di 7 persone e al sequestro delle somme illecitamente guadagnate.

L’Arma dei carabinieri ha collaborato con equipaggi della compagnia piazza Dante e del nucleo Radiomobile, effettuando posti di controllo, perquisizioni e verifiche su guida in stato di alterazione da alcool e droga. Complessivamente sono state identificate 104 persone, controllati 55 veicoli e contestate 37 violazioni al Codice della strada, per un totale di circa 23.000 euro di sanzioni e 130 punti patente decurtati.

I controlli hanno riguardato anche la guida senza casco, senza cinture di sicurezza o con tassi alcolemici superiori al consentito. In particolare, un 62enne dominicano è stato deferito per guida in stato di ebrezza, mentre un 29enne è stato contravvenzionato amministrativamente. Nessuna violazione rilevante è stata registrata durante le operazioni antidroga nei pressi di Piazza Duomo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025
Leggi la notizia

Come ogni fine settimana, la città di Catania è stata interessata da un vasto dispositivo di controllo interforze, coordinato dalla polizia di Stato e organizzato su disposizione del questore, per garantire la sicurezza nella movida e prevenire comportamenti illeciti. L’azione si è concentrata nelle aree del centro storico e del lungomare, dalla Playa fino alla […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025
di

ARIETE Con Saturno fuori gioco, voi Ariete siete in balia di Nettuno, che vuole farvi ritrovare contatti ed empatia con altre persone. E innamorarvi, se siete single, impiegando i vostri sentimenti in maniera totale e intensa. C’è voglia di passione insomma, di sentimento, di investire nella coppia e nella costruzione di una vita sentimentale. Anche […]

Oroscopo speciale di oggi: Venere in Vergine
di

La bella Venere, dopo aver illuminato il cielo dei dodici con la sua abbagliante presenza in Leone, ecco che adesso decide di riordinare i sentimenti e farsi un po’ più concreta e oggettiva nel segno della Vergine, dove trova il terreno ideale per costruire dialoghi, garanzie e solidità in amore. ARIETEVenere dismette il suo trigono […]

Oroscopo speciale di oggi: Mercurio in Bilancia, torna la diplomazia
di

Mercurio, il furbo pianeta dell’intelletto, si trasferisce in una zona dello zodiaco a lui più congeniale: si sposta, infatti, nel suo elemento, l’aria, e nella Bilancia riprende i suoi calzari alati per sorvolare più acutamente sulle cose e gestire nuove ed esaltanti valutazioni. Sarà diplomatico, come i dettami del segno vogliono, e aiuterà soprattutto i […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]