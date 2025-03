Catania, sei chili di droga e un vecchio fucile da caccia trovati in una grotta a San Giorgio

Oltre sei chili di droga e un vecchio fucile da caccia in una grotta del quartiere catanese San Giorgio. È quello che ha trovato la polizia con l’aiuto di due cani-poliziotto in via Del Maggiolino. Le forze dell’ordine hanno trovato 5,2 chili di marijuana e un chilo di hashish nascosto tra pietre e vegetazione dentro una piccola grotta; inoltre, dentro un grosso sacco nero e avvolto in un panno, è stato trovato un vecchio fucile da caccia, che verrà sottoposto agli accertamenti balistici. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato a carico di ignoti, per poi essere distrutto su disposizione della magistratura.