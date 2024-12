Catania, arrestato 52enne specializzato in furti nei garage condominiali

Nel giro di poche settimane avrebbe rubato nei garage di alcuni condomini. A Catania un 52enne è stato arrestato dalla polizia: secondo le forze dell’ordine, si tratta dell’autore di una lunga serie di furti avvenuti nelle ultime settimane nei garage di alcuni condomini del quartiere Borgo. Le indagini sono partite dopo le querele presentate dalle persone che hanno subìto i furti, ai quali sono stati rubati oggetti di valore come elettrodomestici, monopattini e biciclette. Nell’ultimo periodo sono stati rubati anche generi alimentari e taniche di olio. L’uomo – che abita nel quartiere catanese San Giorgio – ha dei precedenti penali per reati contro il patrimonio. Grazie ad alcune immagini di videosorveglianza della zona, la polizia ha potuto ricostruire il modo di agire del presunto ladro oltre che riconoscerlo, visti i suoi precedenti. In un’occasione il 52enne si sarebbe accorto della presenza di una telecamera di sorveglianza: l’ha guardata e si è portato il dito indice davanti alla bocca e al naso, per indicare di non dire nulla.