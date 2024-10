Catania, denunciato ladro specializzato in furti nei garage condominiali

La polizia ha fermato un ladro seriale specializzato in furti nei garage condominiali. L’ultimo episodio è avvenuto nei giorni scorsi in un complesso residenziale di via Fimia, nel quartiere Borgo, a Catania. L’uomo, un catanese di 52 anni con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, ha scavalcato il muro di cinta di un complesso per poi dirigersi verso la zona dei garage, forzando le saracinesche di diversi box nella disperata ricerca di oggetti di valore da rubare.

Tra i diversi scatoloni rovistati nei box, il ladro ha rubato un televisore a schermo piatto da 42 pollici di ultima generazione, ben conservato in un apposito contenitore. Ad accorgersi del furto è stato il proprietario del garage che ha chiesto l’intervento della polizia, presentando una querela agli agenti del commissariato Borgo Ognina. Avviate subito le indagini, i poliziotti sono riusciti a risalire ben presto all’identità del ladro noto proprio per furti attuati con metodi analoghi. Gli agenti si sono presentati presso la sua abitazione e lo hanno denunciato per furto aggravato.